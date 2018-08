L'incertezza della legge che genera l'instabilità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Romano ProdiGli ultimi dati sull'andamento dell'economia europea e le analisi sul suo futuro sono concordi nel prevedere un rallentamento della crescita che, solo un semestre fa, sembrava avere davanti a sé un lungo periodo di sostenuta continuità. Quest'evoluzione non ci ha sorpreso perché è la logica conseguenza delle tensioni politiche che stanno mettendo a rischio il futuro del commercio internazionale che, per anni, ha trascinato lo sviluppo economico. Nemmeno ci possiamo purtroppo sorprendere di trovare ancora una volta l'Italia in...