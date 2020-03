L'INCERTEZZA

BELLUNO Domani il consiglio comunale si terrà, con grande probabilità, in sala Bianchi. Ci ha pensato il consigliere comunale Franco Roccon (Civilità bellunese-Liga veneta Repubblica) a sollevare la questione, chiedendo lumi sull'assemblea convocata per le ore 15 a Palazzo Rosso. «Il consiglio comunale con 40/45 persone in meno di un metro di distanza tra i soggetti, anche se non è tra le iniziative ricadenti nell'ultima ordinanza, mi ha indotto a chiedere al presidente del Consiglio, Francesco Rasera Berna di dare un'indicazione per il rinvio». E Rasera Berna ha rassicurato: «Stiamo verificando il da farsi. Tanto che abbiamo chiesto come comportarci al Ministero. Nel frattempo stiamo vedendo come garantire lo standard minimo. Eventualmente il Consiglio lo faremo in Sala Bianchi dove si possono rispettare i parametri di un metro tra consiglieri. Per quanto riguarderà il pubblico, entrerà solo in numero in linea con la capienza dalla sala». Il presidente ha poi aggiunto: «Se ci fosse la certezza che l'epidemia stia finendo si potrebbe rischiare e rinviare la seduta, ma non è prevedibile sapere come si evolverà la situazione. Una cosa è certa: non si può bloccare l'attività amministrativa e quindi si cercano misure che non mettano a rischio la salute, ma nemmeno immobilizzino l'ente». Temi scoppiettanti non ce ne sono, dal momento che il numero 8 all'ordine del giorno è stato depennato da questa seduta (riguardava la Convenzione con stazione unica appaltante della provincia di Belluno: approvazione), ma vi sono urgenze: come l'approvazione di una variazione di bilancio che non può slittare. L'assemblea discuterà sull'ipotesi di una rotatoria nell'area in via Vittorio Veneto all'incrocio con via Tenente Colonnello Calbo: sorgerà davanti all'impresa De Mas che a breve si trasferirà: al suo posto aprirà il supermercato Lidl, che a sua volta si sposterà dalla sede attuale. Il progetto è al vaglio di Palazzo Rosso già da un paio di anni e sta per diventare concreto. Sempre domani, il consiglio comunale deciderà una modifica del Piano regolatore, per consentire la costruzione della rotatoria, la terza compresa in meno di un chilometro, all'incrocio fra via Vittorio Veneto e via Calbo. L'assemblea prevede anche nove interrogazioni che tratteranno diversi temi, dalle manutenzioni al futuro del Nevegàl.

Federica Fant

