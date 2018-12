CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INAUGURAZIONEVENEZIA L'inaugurazione di due nuove idroambulanze per il Suem di Venezia è stata l'occasione, ieri, per fare il punto della situazione sulla sanità di un territorio che ha visto, in un anno, la richiesta di circa 100mila interventi di soccorso.Echo 11 e Echo 12 sono i nuovi mezzi che permetteranno di rottamarne altrettanti di obsoleti: si tratta di ambulanze di ultima generazione, particolarmente veloci e dotate di attrezzature d'avanguardia che permetteranno la stabilizzazione di pazienti in condizioni gravi fin dalla loro...