L'INAUGURAZIONE

MIRANO Anche l'occhio vuole la sua parte. Originale e rappresentativo del territorio, ma soprattutto frutto del lavoro di tanti volontari: il centro vaccinale di Mirano, varato ieri nella nuova sede di via Matteotti (all'ex bocciodromo comunale), non è uguale a nessun altro. Per l'occasione la città, dopo una settimana nella sede provvisoria di Campocroce, ha sfoggiato un sito interamente rinnovato e con postazioni vaccinali fotografiche: ogni candidato viene infatti chiamato a ricevere il vaccino all'interno di punti di somministrazione riservati ma tutt'altro che anonimi, caratterizzati da immagini della città e dei suoi siti più rappresentativi, ad alto impatto visivo.

LAVORO A PIÙ MANI

I lavori di adeguamento dell'ex bocciodromo, a fianco della cittadella scolastica e a pochi passi dal terminal Actv, sono iniziati lo scorso 28 gennaio, dopo il sopralluogo dei tecnici Ulss. La sistemazione della struttura e la sua conversione a sede adatta alla campagna di vaccinazione, è frutto di un lavoro che ha coinvolto anche il volontariato ed è una sorta di regalo dei miranesi alla città e ai suoi abitanti. Molti infatti i cittadini che si sono prestati gratuitamente a dare una mano: i volontari della Protezione civile hanno collaborato allo sgombero dell'edificio e all'allestimento della nuova sede, il Rugby Mirano, con i suoi tesserati, ha contribuito a ridipingere gli spogliatoi e si è occupato di sistemare il verde all'esterno, l'associazione Cuore Amico ha donato il defibrillatore per la struttura, mentre le ditte Trivengas e Gasparini hanno fornito gratuitamente le coperture per le ringhiere, infine Frigor Revision ha fornito, sempre gratis, la consulenza per la sistemazione del boiler.

I lavori hanno coinvolto vari uffici comunali, che, per assicurare la riuscita nei tempi richiesti, hanno stravolto la normale programmazione della loro attività, dando priorità alla sede vaccinale. L'idea delle gigantografie del fotografo Roberto Andreella, è stata di Consuelo Zanella ed Elisabetta Favaretto, del Servizio provveditorato del Comune. In campo anche i consiglieri Lorenzo Perale, impegnato nei lavori di sgombero e sistemazione ed Elena Spolaore, che ha ideato la veste grafica della segnaletica, il tutto sotto la supervisione della sindaca Maria Rosa Pavanello. «Non posso - ha detto la prima cittadina - che essere grata e riconoscente a tutte le persone, associazioni e aziende che hanno contribuito: il loro impegno è di grandissimo valore e beneficio per tutta la nostra comunità. Credo che organizzare bene la campagna vaccinale sia l'azione prioritaria rispetto a tutto. Questi lavori hanno anche permesso il recupero della struttura dell'ex-bocciodromo, che versava in cattive condizioni e che ora, finite le vaccinazioni, potrà tornare a essere utilizzata dai cittadini». Terminata infatti la sua funziona sanitaria, l'ex bocciodromo tornerà ad essere un impianto sportivo polifunzionale, in piena disponibilità della città, grazie ai lavori che hanno permesso di recuperarne l'agibilità e la fruibilità.

Filippo De Gaspari

