L'IMPREVISTO SAPPADA Anche a Sappada il clima alpino ieri ha fatto la sua parte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IMPREVISTOSAPPADA Anche a Sappada il clima alpino ieri ha fatto la sua parte una nevicata da annali e così l'incontro tra i vertici della Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Sappada, per impostare le fasi del trasloco dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, è stato rimandato al 5 gennaio.«Sta nevicando come non si vedeva da anni», ha confermato ieri nel pomeriggio il presidente del Consiglio regionale Franco Iacop, arrivato nel centro dolomitico poco prima che la salita da Forni Avoltri diventasse impraticabile per la presidente...