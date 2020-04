L'IMPRENDITORE

MESTRE Lutto a Favaro dove è mancato, a seguito delle complicazioni di un'infezione da coronavirus, Antonio Scuttari, di 84 anni: grande lavoratore e appassionato di sport, era amministratore delegato della Clodiense Opere Marittime (nella quale operano anche la moglie Daniela e il figlio Matteo) che ha sede legale al Vega Parco tecnologico di Mestre, e cantieri in Punta San Giuliano e in Val Da Rio a Chioggia: fondata nel 1974 si occupa, tra l'altro, di dragaggi, costruzione di moli, bacini, banchine, pennelli in roccia e barriere soffolte, manutenzione di apparecchiature portuali, pulizia acque e sistemazioni ambientali.

Oltre ad interventi importanti in vari porti come a Gioia Tauro e a Venezia, comprese le opere del Mose per il Consorzio Venezia Nuova (l'imprenditore era stato coinvolto nel 2013 nella prima indagine sulle tangenti, poi scagionato), è stata la Clodiense a liberare i primi archi occlusi, da detriti di demolizioni edilizie e colonie di ostriche, del ponte della Libertà, riaprendo così i flussi di marea per vivificare la laguna davanti a San Giuliano, fino a Campalto e anche nella parte sud davanti ai Pili, e impedire che si interri: sui 223 archi totali, al momento ne sono stati riaperti una ventina e ancora non bastano per avere un effetto importante sulla situazione della laguna, ma le chiatte della Clodiense sono pronte a continuare l'opera non appena il Provveditorato alle opere pubbliche e i gestori del Ponte (Ferrovie dello Stato e Veneto Strade) troveranno e vareranno nuovi finanziamenti. La società Clodiense fa parte anche del Consorzio dei trasportatori di San Giuliano, quello che ha realizzato il progetto per riqualificare tutta la riva del canal Salso e ricavare nuovi spazi per il parco di San Giuliano e che garantisce a Venezia il 40% delle merci di cui ha bisogno giornalmente, mentre a Favaro Antonio Scuttari (che è originario di Chioggia ma da tempo è al cento per cento di Favaro) era grande amico del Basket Favaro e anche sponsor dell'Asd Calcio Campalto.

L'assessore alla Mobilità Renato Boraso porge le condoglianze della città alla famiglia, alle quali si aggiunge il consigliere comunale Giancarlo Giacomin che è anche animatore dell'Asd Campalto. (e.t.)



