L'impiegata se lo ricorda bene «Un tipo introverso e taciturno»

IL RITRATTOTREVISO Bravo, preparato. Ma anche timido e introverso. Al Duca degli Abruzzi qualcuno si ricorda ancora di Lelio Baschetti. Negli anni 90 aveva insegnato matematica e fisica nell'istituto superiore di via Caccianiga. Poi ha cambiato scuola. E da quel momento i colleghi trevigiani hanno perso le sue tracce. Fino a domenica, quando il corpo del professore è stato trovato mummificato all'interno del suo appartamento in calle del Cristo a Venezia. Ancora non si sa esattamente quando sia morto. Ma le ultime sue notizie certe risalgono...