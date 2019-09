L'impianto Le Erte non riaprirà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SUMMITBELLUNO «Qua si tratta di dare costantemente la sacca di sangue al malato terminale. Io la sacca di sangue al malato terminale la do, se prima o poi arriva la cura. Ma se la cura non arriva, prima o poi dovrò anche smettere di dare le sacche». Sceglie una metafora dai toni forti l'assessore regionale al turismo Federico Caner, per provare a spiegare lo stato dell'arte sul futuro del Nevegal.IL NODODoveva essere una riunione chiarificatrice e per certi versi lo è stata: la prima certezza è che lo skilift delle Erte, che collega...