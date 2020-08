L'IMPENNATA

MESTRE Quattro morti in più rispetto a giorno precedente quando la tragica conta era già stata incrementata da altri due decessi: 6 vittime nella provincia veneziana in nemmeno 48 ore. Il dato spicca nel bollettino Covid regionale diramato ieri in serata e porta a 320 il totale di chi ha perso la vita per il coronavirus o con il coronavirus nel territorio dell'Ulss 3 e dell'Ulss 4. Un dato allarmante: 4 sui 9 morti rilevati in Veneo. Anche se, come viene spiegato da chi elabora le statistiche, tra la registrazione ufficiale del decesso e l'effettiva comunicazione ci possono essere delle sfasature temporali. Ergo, i nuovi morti veneziani da Covid non necessariamente sono da riportare ai primi due giorni della settimana, ma anche a venerdì, sabato e domenica. Una precisazione doverosa per sgomberare il campo da letture di impennata di decessi, ma che nulla toglie al dolore vissuto in primis dalle famiglie e quindi dall'intera comunità. Da quanto si è potuto appurare, almeno due decessi sono avvenuti all'ospedale Covid di Dolo, uno dei quali ha riguardato un 88enne mestrino, ricompreso nel focolaio che si era sviluppato nella struttura per anziani Antica Scuola dei Battuti. Gli altri quattro invece al di fuori di strutture dedicate al trattamento dei pazienti contagiati. E può trattarsi di soggetti infettatisi anche mesi fa e poi guariti e che vanno comunque conteggiati secondo le indicazioni impartite dall'Istituto superiore di sanità. Stabile il numero, cioè 15, dei ricoverati al polo di Dolo, tutti in area non critica, uno dei quali tutt'ora positivo. In Veneto è la struttura sanitaria con il picco dei casi, tallonata solo da Treviso (10) e distanziata dalle altre lontane dalla decina. I positivi in provincia, da lunedì a martedì, salgono di 20 unità per una somma complessiva da inizio emergenza di 3.132 contro 2.535 negativizzati.

In salita anche le persone in isolamento fiduciario domiciliare che dal fine settimana passano da 763 a 803.

SCUOLA DEI BATTUTI

Si sta gradualmente esaurendo una delle sorgenti di contagio più preoccupanti scoperta in città di recente. A ieri i positivi riconducibili all'Antica Scuola dei Battuti sono 46: 29 ospiti, di cui 9 ricoverati in ospedale, mentre dei 20 gestiti in casa di riposo, metà è in attesa dell'esito del secondo tampone, dopo che il primo era risultato negativo. I rimanenti 17 sono lavoratori tutti isolati a casa pure loro in attesa dell'esame di verifica finale. Sette purtroppo gli anziani che non sono sopravvissuti.

SCENARIO MUTATO

Se tra febbraio e maggio tutto lo sforzo della macchina sanitaria era sul fronte interno, cioè serviva moltiplicare i posti letto nelle terapie intensive, creare dal nulla zone protette, recuperare dotazioni di protezione individuale, ora lo scenario è mutato. Adesso il vero fronte aperto è quello della prevenzione: individuare il virus, tracciarne gli spostamenti, bloccarne la diffusione. La pressione si è spostata anche fuori dagli ospedali, ad esempio nei centri per i tamponi e nei laboratori. Mettendo sotto stress il personale che si trova a confrontarsi con attività suplettive: prime fra tutte i tamponi in aeroporto a Tessera e lo screening riservato al mondo della scuola, avviato appena lunedì scorso. Senza dimenticare il monitoraggio continuo di chi è in isolamento domiciliare (come detto più di 800 residenti in provincia) che va contattato quotidianamente con almeno una telefonata e non ultimo il piano smaltimento liste di attesa contenuto nel decreto Agosto riguardante tutte le prestazioni ospedaliere non erogate nella fase acuta del lockdown: a giugno per l'Ulss 3 Serenissima erano fra le 40mila e le 50mila.

IL CONFRONTO

Problematicità affrontate ieri da sindacati dei lavoratori e i vertici dell'azienda sanitari: «Abbiamo chiesto un accordo specifico, che a oggi non c'è, per la remunerazione del personale impiegato nei punti di rilevazione al Marco Polo e che si apra un tavolo, anche con la Regione, su come gestire l'enorme mole di prestazioni rimasta inevasa alla luce anche della possibilità data di nuove assunzioni. Si è trattato - conclude Daniele Giordano segretario provinciale della Cgil Funzione pubblica - di un confronto positivo che ha chiarito che non si può dare per conclusa la contrattazione sull'emergenza perché la stessa emergenza non è passata così come il sovraccarico di lavoro per il personale sanitario».

Monica Andolfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA