L'IMPEGNOVENEZIA Loro hanno il futuro davanti. Ma anche la consapevolezza che il tempo stringe e che questo futuro non è nelle loro mani. Per la loro città si impegnano, ma non hanno la certezza di poterla risollevare. Anche se intanto ci provano. Gli angeli dell'acqua alta sono i ragazzi delle scuole e delle università riuniti nei collettivi di Fridays For Future Venezia-Mestre e Venicecalls, vanno a dare una mano dove c'è bisogno, suddivisi in squadre, armati soltanto di stivali e di tanta buona volontà. E il Patriarca li ha ringraziati...