L'IMPEGNO

SOVERZENE Prima tornata di mascherine consegnata. I giorni scorsi l'Amministrazione comunale di Soverzene ha provveduto alla consegna delle protezioni ricevute dalla Regione. Dell'operazione è stata incaricata la squadra di Protezione Civile AIB presente all'interno del comune. «Purtroppo con i numeri a disposizione - spiega il sindaco Gianni Burigo (foto) - siamo riusciti a consegnare un pezzo per ogni nucleo familiare. Nei prossimi giorni i volontari continueranno la distribuzione degli schermi protettivi della Regione visto che è arrivata un nuova fornitura».

LA SOLIDARIETA

In questi giorni il Circolo Culturale di Soverzene si è fatto promotore di una pregevole iniziativa che ha suscitato grande compiacimento tra la popolazione: i soci del Circolo hanno provveduto, infatti, all'acquisto e alla distribuzione di 400 mascherine fornite dall'azienda Carine il cui titolare, Gino Bortoluzzi nativo di Soverzene, non è nuovo a gesti di altruismo in caso di emergenza, come è appunto il momento che stiamo attraversando. L'azienda di Conegliano che confeziona abiti da lavoro compreso l'abbigliamento medico, ha donato svariato materiale all'Azienda Zero di Padova. Pur con maestranze ridotte Bortoluzzi ha convertito parte della propria produzione per realizzare mascherine che non possono essere inviate agli ospedali in quanto non certificate per lo scopo medico, ma che tuttavia si dimostrano una valida protezione per recarsi a fare la spesa, in farmacia o agli uffici bancari o postali. «L'Amministrazione comunale - spiegano così dal municipio - ringrazia il Circolo Culturale per la prontezza con la quale ha risposto alle immediate esigenze e nel contempo ringrazia Gino Bortoluzzi per il bel gesto di cui ha beneficiato anche la squadra di Protezione Civile AIB».

