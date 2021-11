Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'IMPEGNOMESTRE L'attenzione per gli animali non doveva passare in secondo piano. L'assessore Silvana Tosi aveva da sempre un grande cuore verso gli amici a quattrozampe. Maria Possenti, presidente della Dingo, ne tratteggia un ricordo: «Ho un bellissimo ricordo dell'assessore, era una persona molto aperta, partecipe anche della vita della nostra associazione, si preoccupava degli animali, di che cosa poter fare, che progetti avevamo, siamo...