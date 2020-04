L'IMPEGNO

BELLUNO La povertà a casa nostra emergenza coronavirus, l'aiuto di Insieme si Può alle famiglie bellunesi. Sono già un centinaio i nuclei bellunesi aiutati dalla Onlus nei primi tre mesi dell'anno, e la situazione è destinata a peggiorare a causa della precarietà economica causata dall'emergenza sanitaria.

L'INVITO

Per questo l'associazione di volontariato potenzia il suo impegno sul territorio, lanciando la palla anche ai cittadini; da qualche giorno è stato infatti attivato un conto corrente a cui chiunque può destinare donazioni dedicate proprio alle famiglie bellunesi in difficoltà. La campagna va ad affiancarsi all'aiuto fornito in queste settimane dai Comuni, attraverso la distribuzione dei buoni spesa, e ai fondi messi a disposizione dal Governo attraverso l'Inps. Per Insieme si Può, non è una novità il supporto alla povertà in casa nostra. Da sempre la onlus associa l'impegno nei Paesi del Terzo mondo a quello in provincia, dove è vicina a numerose persone che versano in difficoltà economica fornendo loro alimenti e aiutando nel pagamento delle bollette. Nel tempo questo impegno in favore delle famiglie in difficoltà del territorio non è mai diminuito: da anni e per tutto l'anno è attivo il progetto La povertà a casa nostra, per dare accoglienza ed aiuti concreti. Nel 2019 sono state sostenute circa 200 famiglie, destinando più di 133mila euro all'iniziativa, e sono già un centinaio i nuclei aiutati nei primi tre mesi del 2020. Con l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, alle situazioni di bisogno già conosciute, che spesso si sono aggravate e che per questo continuano ad essere seguite, si stanno sommando i problemi di chi è entrato in difficoltà proprio a causa delle conseguenze derivanti dall'epidemia: la perdita del lavoro, la mancata possibilità di iniziarlo, l'impossibilità di svolgere quelle attività saltuarie che garantivano un'entrata (seppur minima) per la sopravvivenza ed altre situazioni del genere hanno minato e stanno minando la stabilità di diverse famiglie locali.

LA CAMPAGNA

Da qui la volontà di fare ancora qualcosa di più. Con la campagna di raccolta fondi La povertà a casa nostra emergenza coronavirus il gruppo punta a raccogliere fondi per la spesa alimentare, le utenze domestiche, le spese mediche, le spese per l'infanzia o altri bisogni fondamentali di chi non ha un reddito sufficiente. Si può donare attraverso un bonifico bancario: IBAN IT 16 K 02008 11910 000017613555, conto corrente postale n° 13737325, con carta di credito e Paypal direttamente dal sito internet https://donazioni.365giorni.org/ oppure tramite la pagina Facebook dell'Associazione. (A. Tr.)

