CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IMPATTOVENEZIA Dicono che la Biennale sia una boccata di ossigeno per la città, in termini di prestigio, livello del turismo e di proposta culturale. Uno dei momenti in cui Venezia alza la testa e si scopre capitale internazionale. E la Biennale Architettura, giunta quest'anno alla 16. edizione, conferma questa vocazione. Da oggi a domenica la città torna a vivere il clima dei vernissage, gli hotel sono pieni al 95-97 per cento, senza bisogno di svendere le stanze, anzi con prezzi di medio livello. E quindi il fatturato è garantito, anche...