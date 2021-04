Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'IMPASSEMESTRE La situazione è paradossale: le imprese che avanzano 20 milioni di euro per opere già realizzate costrette a sborsarne quasi 58 per garantire l'operatività del Consorzio Venezia Nuova; il Mose costato 6 miliardi che rischia di essere bloccato all'ultimo miglio, con le imprese indebitate e impossibilitate a completare i lavori. E il commissario liquidatore del Cvn che, prima di procedere a chiudere il Consorzio, è tenuto in...