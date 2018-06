CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ILLUSTRAZIONEBELLUNO Circa 4300 metri quadri di palazzo per un'area complessiva di intervento di oltre 10. Belluno è destinata a restare così com'è ancora per poco. La F&C Project delle famiglie Francavilla e Chemello ha grandi piani per il capoluogo. L'acquisto dell'ex Banca d'Italia in piazza dei Martiri con il suo investimento da oltre 4 milioni di euro, avvenuto circa una decina di giorni fa, è stato solo l'inizio di un progetto enorme, il più grande che si sia visto in città dai tempi della scala mobile di Lambioi. Perché non...