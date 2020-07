L'IDEA

VENEZIA Si avvia alla fine dell'iter approvativo con l'imminente votazione in consiglio comunale la procedura ad evidenza pubblica per la concessione venticinquennale dell'ex Forte di Sant'Erasmo, compendio di proprietà comunale, e la realizzazione di una struttura deputata alla promozione della cultura e dei prodotti dell'isola.

L'amministrazione comunale, tra le azioni strategiche necessarie alla rivitalizzazione dell'isola, intende favorire la valorizzazione in particolare dell'agricoltura, fulcro del sistema socio-economico, partendo da un processo di conoscenza e diffusione della cultura dei prodotti locali, il carciofo violetto e gli ortaggi in genere, che può essere trasmessa solo da chi opera in questi luoghi.

PASSAGGIO DI SAPERI

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio polifunzionale dove poter collocare un punto informativo, un bar e un locale commerciale per la lavorazione, preparazione, consumo e vendita dei prodotti locali. «Un luogo dove svolgere anche attività didattiche e di promozione della cultura e dei prodotti locali e fungere da punto di partenza dei percorsi di visita all'isola e, in generale all'ambiente lagunare spiega Giovanni Giusto, consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni - Sant'Erasmo è un fiore all'occhiello, dalle sue origini non si è mai modificata così come non si sono mai modificati il comportamento degli isolani e la loro vita quotidiana. È uno dei tesori inalterati della città che vogliamo valorizzare e tutelare».

Per questo motivo l'edificio svolgerà anche la fondamentale funzione di servizio agli abitanti dell'isola, diventando un luogo di aggregazione e di sosta per quanti utilizzano il vicino approdo della linea di navigazione Actv, permettendo l'uso degli spazi adibiti a bar e servizi igienici durante tutto l'anno. Già una rete di aziende agricole locali si è proposta per realizzarlo mettendosi in dialogo aperto con il Comune per trovare una strada condivisa per azioni concrete sul territorio.

LA VOTAZIONE IN CONSIGLIO

Con la pubblicazione dell'avviso pubblico a favore di enti del terzo settore, anche attraverso temporanee aggregazioni di scopo, si dà quindi avvio ad un percorso volto alla riqualificazione del compendio dell'ex Forte di Sant'Erasmo, garantendo la valorizzazione turistica ed ambientale dell'isola, attraverso una migliore fruibilità della stessa da parte dei residenti e dei visitatori, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, della promozione, della programmazione di iniziative e attività culturali e sociali, nonché della valorizzazione del territorio dal punto di vista culturale, delle tradizioni locali ed enogastronomiche.

«Per me questo progetto è un grande motivo di soddisfazione continua Giusto - Sant'Erasmo è un'isola viva da tutelare: prima della fine della grande guerra aveva 30 abitanti, i coltivatori venivano da fuori e la sera rientravano a Venezia. Oggi ha 600 abitanti speciali perché continuano a mantenerla straordinaria: dobbiamo sostenere il loro comportamento e aiutarli a crescere. Il nostro intervento deve essere cesellato per rispettarla e non stravolgerla. Ringrazio di cuore i seresini, primi difensori di quel patrimonio fantastico».

Daniela Ghio

