L'IDEA VENEZIA «Il ministro Toninelli non ce la farà ad ignorarmi,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IDEAVENEZIA «Il ministro Toninelli non ce la farà ad ignorarmi, dovrà darmi dieci minuti del suo tempo per ascoltare il nostro progetto che giace da due anni nei cassetti del suo ministero». All'indomani dello schianto della nave Msc Opera contro una barca fluviale, Cesare De Piccoli, ideatore del progetto Venice Cruise 2.0, in alleanza con Duferco, alla bocca di porto di Lido, è pronto a dare battaglia per farlo resuscitare.«È l'unico progetto - spiega - che ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali e l'unico di cui non si...