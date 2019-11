L'IDEA VENEZIA Creare un archivio storico, utile a non perdere la memoria collettiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IDEAVENEZIA Creare un archivio storico, utile a non perdere la memoria collettiva dell'acqua granda del 12 novembre 2019. L'idea è del regista veneziano Elia Romanelli che nei giorni della grande acqua alta era in centro storico per girare un documentario su Venezia, vista da un punto di vista particolare, con la casa di produzione Doc Art.«Quella notte avevamo pensato di fare qualche immagine con l'acqua alta - racconta Romanelli - ma quasi subito siamo dovuti rincasare per il fortissimo vento e la troppa acqua. Ho pensato perciò di...