L'IDEATREVISO Un volo intercontinentale diretto per unire Venezia e la Cina. Per Federico Caner, assessore regionale al turismo, è semplicemente indispensabile. Oggi i turisti cinesi vedono il Veneto, la laguna, la pedemontana della Marca e le Dolomiti, solo come una possibile seconda destinazione europea. Inevitabile: la maggior parte arriva negli aeroporti hub di Londra, Parigi e Francoforte. Per la Regione si tratta di uno svantaggio da cancellare quanto prima. «Avere un volo diretto tra Venezia e Pechino o Shanghai è fondamentale dice...