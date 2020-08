L'IDEA

TREVISO Mom apre alle società di autoservizi private. Potrebbero aiutare l'azienda del trasporto pubblico nella copertura delle linee extraurbane, al momento quelle che preoccupano di più a fronte della riorganizzazione delle scuole dovuta all'emergenza coronavirus. Tra l'altro in questo modo, come sottolineano anche da Mom, si potrebbe dare una mano a società che hanno subito pesantemente il lockdown. L'importante è che gli enti locali trovino i soldi necessari per finanziare i servizi aggiuntivi.

IL PROBLEMA

Dalle casse della stessa Mom non può uscire molto. Tanto meno in questo periodo. Ma il nodo è enorme. Il problema riguarda in particolare le entrate e le uscite dalle scuole a orari scaglionati per evitare assembramenti. Per l'azienda del trasporto pubblico locale è una missione quasi impossibile coprire le tratte più lunghe con due corse nel giro di una sola ora. Ci si può riuscire in città. Ma di certo non a livello extraurbano. A meno che non arrivi una mano dal privato, appunto. «Stiamo valutando anche il possibile innesto di servizi effettuati da società private conferma Giacomo Colladon, presidente di Mom ma qualcuno dovrebbe accollarsi il costo aggiuntivo». Cioè gli enti pubblici.

IL NODO

Possibilmente però senza scaricarlo sul costo dei biglietti e degli abbonamenti. I passeggeri sui mezzi pubblici continuano a scarseggiare dopo il lockdown. C'è ancora una calo del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In tutto ciò Mom ha già messo in conto minori entrate per 3,8 milioni, pur calmierate da una riduzione delle spese. Ed è impegnata a prorogare 30mila abbonamenti per un periodo corrispondendo a quello durante il quale non è stato possibile utilizzarli. Agli studenti con abbonamento annuale saranno riconosciuti gli interi mesi di settembre, ottobre e novembre. Sono arrivate 8mila domande. Adesso si attende l'ondata finale entro domenica. Un aumento delle tariffe sarebbe difficile da assorbire. Le difficoltà legate agli orari scaglionati valgono anche per il treno.

LA RIORGANIZZAZIONE

Il lavoro di riorganizzazione delle corse, comunque, è iniziato. Martedì i vertici di Mom si sono confrontati con l'ufficio scolastico e con la Provincia. «Stiamo lavorando per personalizzare il servizio in base alle riorganizzazioni decise dalle scuole» fa il punto Colladon. Su tutto pende però la spada di Damocle del livello di riempimento dei mezzi. Al momento l'ordinanza della Regione consente di occupare il 100% dei posti, sia a sedere che in piedi. Ma a livello nazionale le indicazioni sono diverse. Queste dicono che il 100% dei posti può essere occupato per un periodo non superiore a 15 minuti. «Se non si possono usare tutti i posti rischia di saltare l'intero servizio», taglia corto Colladon. «Se a livello centrale non sono in grado di gestire la questione, la passino alla Regione, con le relative risorse chiosa Giancarlo Da Tos, consigliere provinciale con delega ai trasporti c'è anche la possibilità di creare delle sinergie con i privati. Non è possibile limitarsi a dire che non si può fare».

Mauro Favaro

