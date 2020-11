Francesco Grillo



«La pratica di finanziare le guerre indebitandosi, ha gradualmente portato alla rovina gli Stati che l'hanno adottata. Un debito pubblico elevato non è, inoltre, meno pernicioso quando è posseduto da residenti, perché porta ad una percezione sbagliata del costo del conflitto e ad un trasferimento duraturo di risorse dalle classi produttive a quelle che vivono di rendita». Il trattato sulla Ricchezza delle Nazioni di Adam Smith è all'inizio della storia dell'economia e il suo ultimo capitolo ci regala la ragione più profonda per la quale liberare lo Stato dalle spese cattive, sia - anche ai tempi della strana guerra nella quale siamo intrappolati - un imperativo morale. Morale prima che tecnico.

È un'illusione pericolosa quella di proporre che i debiti si possano cancellare senza condizioni. E, anzi, la stessa Finanziaria, lo stesso Piano di Resilienza e Rilancio rischiano di fare l'errore fatale di non porsi il problema di usare fino all'ultimo euro per aumentare l'efficienza del sistema e ottenere la massima crescita possibile. Usando ovunque quell'innovazione che è figlia diretta della necessità.

Era un'ipotesi di lavoro quella avanzata dal presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, di considerare - all'interno di una riforma complessiva dei meccanismi di stabilità - la cancellazione dei debiti detenuti dalla Banca Centrale Europea e contratti dagli Stati europei per rispondere all'emergenza. (...)

