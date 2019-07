CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IDEAPORDENONE Edifici semi-abbandonati, palazzi che almeno al piano terra, dove dovrebbero ospitare vetrine e vita. Situazioni di cui anche il centro di Pordenone è pieno. E ora, dal capoluogo della Destra Tagliamento a Roma sta per partire una vera e propria missione: l'obiettivo è coinvolgere il governo centrale per centrare un traguardo che per ora il Comune, con le sue armi costituzionalmente spuntate, non sta riuscendo a tagliare: riavviare la macchina del commercio cittadino sfruttando proprio gli immobili sfitti, fatiscenti e in...