L'IDEA MESTRE I turisti arriveranno in drone nel nuovo albergo agli ex Gasometri.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IDEAMESTRE I turisti arriveranno in drone nel nuovo albergo agli ex Gasometri. Se il Comune darà l'autorizzazione e il gruppo Mtk investirà 60 milioni di euro per la nuova struttura ricettiva, l'idea è quella di trasportare gli ospiti dall'aeroporto (senza naturalmente intralciare le rotte degli aerei) fino a San Francesco della Vigna a bordo di un drone. Colossi mondiali come Uber, Airbus, la cinese Ehang ci stanno lavorando da anni, e dall'anno scorso il primo drone per trasporto umano è già una realtà a Dubai dove è in corso una...