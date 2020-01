LA PROPOSTA

BELLUNO Il capogruppo di Belluno è di tutti Paolo Gamba lancia un'idea sul Nevegàl: «che diventi un parco giochi naturale, studiato per le due stagioni, estiva e invernale. Si faccia un progetto e si investa, altrimenti il Colle è destinato a spegnersi».

Cosa ne pensa di questo Nevegàl?

«Spiace constatare che è diventato un argomento prettamente politico, c'è chi vuole mettere il timbro. Faccio nomi e cognomi. Prima Irma Visalli con #progettaNevegàldomani, poi, quando è stata nominata assessore a Feltre è subentrato Quinto Piol, sempre casa Pd, insieme al presidente della Pro loco di Castion, che sembra quasi vogliano impadronirsi delle spoglie del Nevegàl».

Il sindaco Jacopo Massaro più volte ha attribuito la responsabilità della fine del Colle all'amministrazione Prade.

«Più che le parole parlano i fatti, a volte. È l'attuale sindaco di Belluno che ha fatto fallire la Nuovi Impianti sportivi (Nis), ha poi fondato una società di imprenditori locali lasciandoli poi da soli e che non vedono l'ora che tutto si superi. Abbiamo la Regione Veneto che da tempo chiede solo di avere un progetto concreto sul Nevegàl».

Quindi qual è il punto?

«Fino a quando l'amministrazione continua a dire che non si può costruire, sul Colle, non cambierà nulla. Se non si dà in cambio qualcosa il Colle non avrà nessuna risorsa».

Che idea propone?

«Che il Nevegàl diventi un parco giochi per il Veneto. Un parco che veda al centro la bellezza della sua natura. Si deve però pensare ad un progetto, studiare una formula e soprattutto investire del denaro e offrire opportunità urbanistiche. In questo modo le località sciistiche come Alleghe, Falcade e Cortina non potranno dire nulla».

Il comune deve fare la sua parte, insomma.

«Il Comune non solo deve fare la sua parte, deve essere da traino. Chi vuole bene al Nevegàl deve dimostrarlo, dare un valore aggiunto, avere contributi di idee. Ma da sette anni non c'è nulla di tutto questo».

Quando era assessore promuoveva Abitare il Nevegal.

«Certo, l'amministrazione di quella volta ci credeva e si erano spesi denari, si voleva investire. Quest'amministrazione, invece, critica il progetto senza averlo nemmeno mai letto. Ma se non piace, va bene. Pensi almeno a qualcos'altro».

L'idea del parco giochi potrebbe attecchire?

«Bisogna studiarla bene, ma se il progetto è valido la Regione Veneto aiuta nella sua realizzazione, lo ha sempre detto: portateci un progetto di rilancio». Lei è convinto del valore aggiunto dell'ambiente sul Colle?

«Lo sono, ma ambiente non significa lasciare che il Nevegàl, che si chiamava colle perchè c'erano prati e pascoli, diventi tutto un bosco. Mantenere prati è facile, si usa una falciatrice, ma ripristinare prato dove c'è un bosco non è uno scherzo. Basta prendere una foto di cinquant'anni fa per rendersene conto. Cominciamo a togliere qualche antenna».

