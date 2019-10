CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IDEABELLUNO Quando il vento soffia un po' più forte del solito c'è chi ripiomba nelle ore dell'incubo. A un anno di distanza da Vaia c'è, accanto al bilancio dei danni materiali, quello che riguarda i traumi psicologici. La paura che non si vede ma continua a scavare dentro le persone. È a queste ansie e a queste paure che si affaccia l'accordo tra il Fondo Welfare della provincia e SaniInVeneto, il fondo di assistenza delle imprese artigiane che gratuitamente mette a disposizione gli sportelli per aiutare chi non è riuscito a superare...