VENEZIA «Venezia sta cominciando a tornare a un nuovo tipo di normalità dopo il blocco da coronavirus e siamo lieti di vedere il ritorno dei turisti. Sono stati mesi difficili per molti in città, ma ora i molti monumenti, i celebri edifici, i musei e le gallerie di Venezia hanno riaperto i battenti e possiamo vedere che la marea è cambiata. Anche l'hotel Excelsior è pronto a fare la sua parte». Il general manager dell'hotel Excelsior, Alessio Lazazzera, scandisce bene i tempi dell'attesa. Il conto alla rovescia verso lo sprint finale per l'apertura, sabato 11 luglio, del grande albergo in lungomare Marconi al Lido è ufficialmente partito. Una sola la parola d'ordine: soddisfare le richieste anche della clientela più esigente. E per ripartire dopo la pandemia, anche le tariffe sono state rivisitare: una camera doppia standard si può trovare al prezzo di 340 euro a notte. Due le linee guida: lusso ma anche sicurezza e massima igienizzazione. «La gente del posto e i proprietari degli alberghi riprende Lazazzera - stanno facendo di tutto per far sì che i turisti si sentano sicuri, a proprio agio e felici. Ci aspettiamo che il numero di visitatori sia più gestibile rispetto ai tempi di pre chiusura, Ciò significa che sarà più facile anche rispettare le norme di salute e sicurezza, e vivere un'esperienza di soggiorno più piacevole. Inoltre, abbiamo il vantaggio di essere appena fuori dal centro di Venezia, per avere più spazio, pace e tranquillità. Siamo felici che il blocco sia stato completamente rimosso in Italia e siamo ansiosi di far tornare i nostri ospiti all'Hotel Excelsior. Per chi cerca spazio e relax in spiaggia, la nostra esclusiva spiaggia è o aperta al pubblico».

Un rapporto indissolubile è sempre quello tra l'hotel Excelsior e la Biennale. «Ovviamente siamo tutti molto entusiasti che la Mostra del Cinema torni a settembre chiude il general manager ci riteniamo l'orgoglioso padrone di casa del festival dal 1932. Attendiamo con ansia il suo ritorno, in quello che speriamo possa contribuire a una crescita economica della città e a far tornare il desiderio di viaggiare a Venezia ancora una volta». Per fronteggiare la crisi turistica post pandemia l'hotel Excelsior sotto l'egida del gruppo inglese Hotels London & Regional società specializzata in investimenti e gestione alberghiera, vuole fornire servizi ancor più esclusivi alla clientela. La società conta un ampio portafoglio con circa 17 mila camere da letto in 90 hotel nel Regno Unito, nell'Europa continentale, negli Stati Uniti e nei Caraibi. La collezione comprende hotel selezionati, strutture a cinque stelle e resort mozzafiato. Molte proprietà sono situate in posizioni privilegiate nelle destinazioni più ricercate, tra cui Monte Carlo, Londra, Venezia, isole Turks and Caicos, Los Angeles e Barcellona.

Tra i servizi di quest'anno all'Excelsior ci sarà c'è la possibilità di usufruire di una serie di esperienze a cinque stelle, dalla consulenza di un personal shopper ai servizi esclusivi di conciergerie per gli ospiti che hanno dimenticato a casa il tappetino da yoga o qualsiasi oggetto utile durante il soggiorno. Fornire un'esperienza personalizzata e su misura fa parte dell'offerta cinque stelle lusso dell'hotel, che può contare sull'expertise dei concierge dell'associazione d'elite Les Clefs d'Or. Sport e benessere outdoor. Insomma tutto è pronto alla ripartenza dopo il Coronavirus.

