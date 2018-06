«L'ho visto con l'arma e sono fuggito per le scale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZAUDINE «Sono entrato con gli altri, in studio, dal notaio, quella mattina. Avevamo l'animo sereno. Conoscevo Giuliano Cattaruzzi da molto tempo, così come mio padre prima di me. Quando l'ho visto fare ingresso nella stanza, però, ho notato subito che era molto affaticato: sapevamo che era cardiopatico, aveva già avuto un infarto e un ci siamo preoccupati un po' tutti nel vederlo così. Non ha salutato nessuno; non ha detto neanche buongiorno o fatto un cenno di saluto. Era teso; non abbiamo dato più di tanto peso alla cosa,...