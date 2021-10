Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCIDENTEPADOVA Serve un miracolo. Il vigile investito sabato in servizio è in fin di vita. Questo il quadro terribile che trapela dall'ospedale. Sono disperate infatti le condizioni di Massimo Boscolo, 34 anni di Chioggia (Venezia), agente motociclista della Polizia locale di Padova, rimasto vittima di un drammatico incidente sabato mattina in via Romana Aponense. E' attualmente ricoverato nel reparto di Neurochirurgia in prognosi...