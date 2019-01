L'export cala con l'occhiale ma recupera con la meccanica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESTEROBELLUNO E' un export schizofrenico, quello consegnato dai dati dei primi nove mesi del 2018. Il saldo è negativo, -1,2% ovvero in lieve flessione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma a ben vedere vanno fatti dei distinguo. Ad avere il segno meno è l'esportazione dell'occhiale, che rappresenta il 70% del traffico di merci in partenza dalla provincia verso l'estero: il settore è diminuito del -3,5%, mentre tutti gli altri hanno messo a segno un +5,3%. Il dato complessivo in termini di fatturato, parla di 2,9 miliardi....