CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EX RETTOREPADOVA Non vuole alimentare confronti e polemiche sulla stampa il professor Gilberto Muraro, 78 anni, candidato alla presidenza della Fondazione. «Ci pensavo da mesi» dice. Certo è che questa volta, per la prima volta, si andrà ad una conta vera dentro il Consiglio generale che è stato asciugato a 20 membri così come vuole la legge. Il professore è indicato come maggioritario nei consensi, ma il suo avversario avrebbe già incamerato la fiducia di almeno 7-8 consiglieri, quello che basta per non permettergli di raggiungere i...