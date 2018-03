L'ex portiere d'hotel: «Vetrerie, locali e taxi: così si arrotonda uno stipendio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAVENEZIA Taxi, vetrerie, ristoranti e biglietti di eventi. Secondo un ex portiere che ha cambiato lavoro e città, sono queste le categorie giuste per arrotondare con lo stipendio. L'uomo, che preferisce non dichiarare la sua identità per timore di ripercussioni, è uscito dal giro da qualche tempo, ma racconta un sistema che a Venezia si tramanda da anni. «Premetto che non so oggi come funzioni, ma qualche tempo fa bastava essere un minimo svegli e ci si poteva guadagnare bene», commenta. LA VETRERIACome ad esempio il caso...