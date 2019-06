L'ex ospedale, da rudere a resort di lusso sul mare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOVENEZIA Una rivoluzione in piena regola per rilanciare quello che fu uno degli ospedali più importanti e affascinanti (visto il luogo) del Veneto, trasformandolo in un hotel di lusso. Ma anche in un luogo d'eccellenza nella formazione alberghiera, senza dimenticare il presidio sanitario. Tutto questo sarà tra tre anni ciò che, una volta, fu l'Ospedale a Mare del Lido.ALBERGHI, SCUOLA E SANITA'Con un costo di 132 milioni di euro - di cui 9 solo di oneri di urbanizzazione - tutti sostenuti da Cassa Depositi e Prestiti (individuata,...