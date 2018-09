L'EX LICEO IN CENTRO ROVIGO Il Celio di via Badaloni non rimarrà abbandonato.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EX LICEO IN CENTROROVIGO Il Celio di via Badaloni non rimarrà abbandonato. A prometterlo è il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin, che ha visitato ieri mattina insieme alla Giunta l'immobile che ospitava fino allo scorso giugno il liceo classico di Rovigo. Prossimamente sarà convocata un'assemblea pubblica per ascoltare le idee e le proposte dei rodigini, anche se non è ancora tramontata l'idea che possa ospitare il comando di Polizia Locale.ASSEMBLEA PUBBLICA«È un immobile importante che può offrire varie opportunità. spiega il...