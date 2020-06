IL PROGETTO

BAGNOLI Da base aerea a centro di accoglienza per migranti, per diventare set cinematografico e ora anche centro sportivo pronto ad ospitare un camp estivo. Dal 2008, anno di chiusura della caserma di San Siro, la struttura di Bagnoli di Sopra ha visto mutare completamente la sua funzione per essere ora destinata all'utilizzo della comunità: qui infatti si svolgeranno dal 15 giugno fino a fine agosto i centri estivi organizzati dall'associazione La Fenice in collaborazione con il Comune di Bagnoli di Sopra. E non è tutto: sempre qui per tutta l'estate sarà in funzione anche la piscina fatta costruire per i familiari dei militari che prestavano servizio nella base di San Siro e risistemata un anno fa grazie agli accordi stretti dal sindaco Roberto Milan con il network Sky, che qui ha girato un primo ciclo di una serie televisiva destinata agli Stati Uniti, We are who we are con la regia di Luca Guadagnino. Entro l'anno dovrebbe tornare nuovamente nel Conselvano per il seguito.

In pochi anni così la frazione di Bagnoli ha visto cambiare profondamente il suo aspetto ed è lo stesso sindaco Roberto Milan a ricordare i passaggi dalla non sempre facile ospitalità di migliaia di richiedenti asilo a set televisivo, passando per l'acquisizione delle aree dal Demanio. «Ho ancora nella mente le proteste portate avanti con la popolazione residente e con il collega di Agna Gianluca Piva, quando dal primo centinaio di richiedenti asilo, in pochi mesi si arrivò ad averne ben oltre mille problemi di convivenza e proteste ripetute».

Una storia travagliata quella dell'ex base aerea, da ottobre 2015 trasformata in centro di accoglienza per migranti. Dopo gli anni dell'abbandono, la decisione di trasformarla in centro di prima accoglienza per i richiedenti asilo assegnati alla provincia di Padova. Avrebbero dovuto essere poco più di un centinaio ma i numeri sono poi lievitati fino ad oltrepassare il migliaio nella seconda parte del 2016, anche a causa del deciso ostruzionismo di buona parte dei sindaci della provincia contrari a forme di accoglienza diffusa.

Dopo la drammatica sommossa del 7 ottobre 2016, quando un nutrito gruppo di richiedenti asilo occupò l'ex base impedendo a chiunque di entrare o uscire, lamentando le difficili condizioni di vita, il centro di accoglienza venne alleggerito restando però sempre affollato. L'arrivo a Padova del Prefetto Renato Franceschelli nel 2017 e una più decisa azione concordata con il Ministro degli Interni Marco Minniti avevano portato ad una ulteriore diminuzione a poche centinaia di richiedenti asilo nella primavera 2018, mentre fu il successore Matteo Salvini, che aveva più volte visitato l'ex base negli anni, a decretarne la chiusura definitiva a fine settembre dello stesso anno, da Ministro degli Interni.

«Questa ex base è ora un giardino fruibile per i centri estivi in fase di organizzazione, ma anche per gli esterni, con la piscina che sarà gestita dalla Conselvenuoto per tutta la stagione estiva» prosegue il sindaco Milan. «La serie tv di Sky ha portato a Bagnoli lavoro e una ristrutturazione importante, di cui poi ora possono godere tutti i cittadini. Organizzeremo eventi culturali e spettacoli all'aperto in tutta sicurezza già durante la prossima estate». E dal prossimo autunno le troupe potrebbero tornare sempre a San Siro e Bagnoli con nuove opportunità di lavoro per giovani comparse, ma anche per le aziende del territorio per la parte logistica e gastronomica che gira intorno a questi eventi.

