L'ex forno comunale diventa un auditorium

IL FUTURO DEL CENTROROVIGO Naufragato il progetto di riqualificazione dell'ex ospedale Maddalena, l'Ufficio urbanistica del Comune in queste ore sta lavorando a pieno ritmo per individuare altre aree da ristrutturare grazie al contributo ministeriale di 13,5 milioni. Le idee infatti a palazzo Nodari non mancano, visto il gran numero di edifici comunali vuoti, in alcuni casi anche pericolanti e in attesa di essere sistemati. A giocare a sfavore però è il tempo: entro infatti l'8 giugno il Comune dovrà spiegare alla Commissione governativa...