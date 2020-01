L'ex consigliere regionale Guido Trento, il primo cittadino di Colle Santa Lucia, Paolo Frena e il suo collega di Zoppé di Cadore, Renzo Bortolot, ricevuti al ministero per fare il punto sulla sanità in montagna. Un incontro che si è tenuto alla vigilia del varo di un decreto a cui stanno lavorando le Regioni. «Mi pare che abbiano capito bene il nostro problema» si è detto soddisfatto Trento al termine dell'incontro nella Capitale. Ad accogliere la delegazione bellunese è stato il ministro Federico D'Incà che sulle criticità della sanità nelle località alpine, lontane dai grandi centri spiega: «Continueremo a lavorare assieme al ministro Speranza affinché si possa trovare la migliore soluzione, garantendo così un corretto livello di assistenza ai cittadini delle nostre valli. Il ministero ha preso atto della sofferenza da parte della provincia di Belluno e c'è stata sensibilità e interesse ad affrontare la problematica». Ieri intanto a intervenire sul tema è stata anche l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin che si è detta soddisfatta che il ministero «Ben venga questa attenzione, in linea con quella già garantita dal Veneto» riconoscendo alla montagna maggiore attenzione. Lanzarin ha anche spiegato che il prossimo passo è quello di favorire l'arrivo di nuovi medici.

Bolzonello a pagina III

© RIPRODUZIONE RISERVATA