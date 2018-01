CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ex comandante dei vigili di Padova Antonio Paolocci è indagato per abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e induzione indebita a promettere o dare utilità. L'indagine è iniziata alla fine del 2016 e riguarda i cosiddetti appalti sotto soglia. Ovvero operazione che, essendo sotto la soglia dei 40 mila euro, non richiedono bandi di gara. Al centro dell'inchiesta c'è il gran numero di affidamenti diretti avvallati da Paolocci. Gli inquirenti hanno acceso i riflettori su 261...