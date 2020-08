LA DENUNCIA

MESTRE Una strada chiusa, in cui puoi accedere in auto da via Felisati fino all'altezza dell'ex cinema a luci rosse che prendeva il nome dalla vicina via Piave, dalla quale l'accesso è solo pedonale. Stiamo parlando di via Premuda, che prende il nome dalla suggestiva isola croata a sud di Lussino e che a Mestre, fedele al toponimo, viene indicata come l'isola della droga, ma non dello spaccio, bensì del consumo prendi e sballa. Ad affermarlo sono i residenti sempre più esasperati. «Non ne possiamo più, la situazione è diventata ormai intollerabile, specie in questa ultima settimana. Alla sera preferiamo stare in casa, altrimenti dobbiamo farci largo fra trentenni, l'età media sembra questa, che bivaccano sui gradini del cinema abbandonato o davanti alla vetrata di uno studio professionale, o addirittura all'entrata delle nostre abitazioni. Fatti e strafatti, in condizioni pietose. Alcuni sono talmente intontiti che sono a terra, incapaci di alzarsi, di reagire. Urinano e fanno anche di peggio. La puzza è insopportabile. E temiamo che qualcuno possa anche andare in overdose nella più totale indifferenza». È lo sfogo di una madre che si sente defraudata di una quotidianità normale fatta di una passeggiata, dell'incontro con i vicini, di un contesto vivibile, pulito, tranquillo.

LO SCENARIO

Per chi ha qualche anno sulle spalle, il quadro descritto riporta alla memoria le scene di Noi ragazzi dello zoo di Berlino, pagine che hanno segnato un'epoca, quella in cui la tossicodipendenza era parte integrante del tessuto sociale e urbano. Da allora non è cambiato molto. Purtroppo. Ora l'eroina non viene più iniettata in vena, la si fuma. Compresa quella gialla che può uccidere. E a dilagare è anche la cocaina. E se la notte via Premuda vede un continuo ricambio di ragazzi e ragazze che arrivano dopo aver acquistato la dose e se la sparano dentro, il mattino illumina uno scorcio di degrado assoluto, fatto di rifiuti di ogni tipo, organici e non. Bottiglie, cocci di vetro, bicchieri, fazzoletti di carta, avanzi di cibo. E non mancano siringhe, meno di un tempo, stagnole a non finire, e oltre alle chiazze di pipì, anche quelle di sangue. Tanto. Un po' dappertutto. Sull'asfalto, sulla gradinata del Piave, persino sui muri di qualche palazzina. E allora c'è il signore che scende e che, guanti addosso e bottiglia di varechina, disinfetta come può. Certo poi passano quelli della nettezza, ma il sangue mica lo lavano.

«Cosa si aspetta a intervenire in maniera definitiva - chiede un altro residente - magari sbarrando l'ingresso del cinema, impedendo che la gente possa sedersi e stazionare. Ci deve per forza scappare il morto oppure qualche rissa violenta dovuta all'abuso di sostanze? Lo sappiamo che i tossici sono l'anello debole della catena, che bisogna combattere lo spaccio, la criminalità. Ma noi con i tossici abbiamo a che fare. E alcuni sono molesti, non la prendono bene se gli dici di spostarsi o di non sporcare, reagiscono in malo modo. Ma non accettiamo di essere giudicati da chi non prova in prima persona una situazione del genere. Chiediamo solo di essere ascoltati e di essere aiutati. Che città è quella in cui i cittadini rinunciano a uscire perché si sentono accerchiati? Qualche tempo fa le pattuglie della polizia passavano, adesso non più, era un segnale di presenza e di attenzione».

Monica Andolfatto

