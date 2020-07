LA DECISIONE

UDINE E PORDENONE Da ieri il Friuli Venezia Giulia ha la sua prima zona rossa dedicata dall'inizio dell'emergenza sanitaria: è l'ex caserma Cavarzerani di Udine, l'hub per l'accoglienza dei richiedenti asilo nel capoluogo friulano. La decisione è stata presa ieri con un'ordinanza dal sindaco udinese Pietro Fontanini dopo la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza che si era svolto in mattinata in Questura. Per 14 giorni l'ingresso dell'ex caserma sarà sigillato e presidiato 24 ore al giorno dalle forze dell'ordine. La Cavarzerani diventerà un unico, grande sito per la quarantena: saranno vietati ingressi e uscite. I 480 migranti ospitati all'interno della struttura vi rimarranno confinati. La scelta drastica era stata caldeggiata ieri dal presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, dopo la notizia della positività al Coronavirus di tre migranti ospitati proprio nell'ex caserma. «La città non vuole essere contagiata da richiedenti asilo positivi», ha risposto il sindaco di Udine prima di firmare l'ordinanza per la zona rossa. I tre migranti positivi sono ora in isolamento nella struttura per la quarantena di Tricesimo (Ud). All'interno della Cavarzerani sono stati effettuati i primi tamponi a tappeto e per ora non sono emerse altre positività tra i richiedenti asilo. Ma Regione e Comune hanno scelto la linea del massimo rigore, istituendo la prima zona rossa del Fvg nella breve storia della pandemia. Oltre ai pattugliamenti delle forze dell'ordine, il sindaco Fontanini ha chiesto che a sorvegliare l'ex caserma ci sia anche l'esercito. La possibilità è al vaglio della Prefettura.

L'ALLARME

«In un quadro dominato ancora da forti incertezze rispetto all'evoluzione della pandemia, è fondamentale contenere da subito e con la massima efficacia la diffusione dei contagi. La scelta è forte ma necessaria, non potevamo permettere che dei potenziali contagiati fossero liberi di circolare», ha detto ieri Fedriga. Gli sforzi della Regione in queste ore non sono stati limitati alla zona rossa. L'azione è finalizzata all'ottenimento di due obiettivi: l'arrivo in Fvg di più agenti di polizia di frontiera per blindare il confine orientale e l'individuazione di nuove strutture per la quarantena dei cittadini stranieri in arrivo sul territorio. E gli interlocutori sono due: il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, per il rafforzamento dei controlli e le Prefetture della regione per gli edifici da dedicare all'isolamento. «La Rotta balcanica è diventata fonte di arrivi che ora ci preoccupano davvero - ha spiegato il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi - e per questo i colloqui con il ministero degli Interni sono più fitti: chiediamo più agenti al fine di pattugliare il confine in modo efficace. Abbiamo superato brillantemente la prima sfida della pandemia, ma ora rischiamo di affrontarne una ancora più dura, legata agli arrivi incontrollati. Non possiamo permettercelo». L'altro nodo da sciogliere riguarda le strutture per la quarantena. Al momento ce ne sono due: una a Tricesimo, l'altra a Campoformido. «Ne servono di più - ha spiegato Riccardi - e le stiamo cercando. Ogni gruppo soggetto all'isolamento deve rimanere separato dal gruppo successivo. C'è bisogno di nuovi spazi e le Prefetture sono già state avvisate». In queste ore si lavorerà per riattivare anche la struttura di Muggia (Ts).

IN PARLAMENTO

La parlamentare del M5s, Sabrina De Carlo ha presentato un'interrogazione destinata ai ministri dell'Interno e degli Esteri. «È necessario un intervento diplomatico e, anche normativo, volto ad intervenire sulla riduzione dei continui flussi migratori oltre che a introdurre maggiori tutele per le forze dell'ordine impegnate quotidianamente». Intanto ieri sono stati segnalati nuovi arrivi di migranti dalla Rotta balcanica.

Marco Agrusti

