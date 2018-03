CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ex boss della Mala Silvano Maritan, 71 anni, è stato condannato a 14 anni di reclusione per l'omicidio di Alessandro Lovisetto, avvenuto in centro a San Donà di Piave il 13 novembre 2016. Una vicenda che aveva scosso profondamente la comunità locale. Per la Procura si tratta di omicidio volontario.La difesa dell'imputato ha cercato fino all'ultimo di convincere giudici e giuria popolare che quello commesso da Maritan era un eccesso colposo di legittima difesa, da punire al massimo con 5 anni di carcere. Ma la Corte d'assise di Venezia è...