L'EVOLUZIONE

PIEVE DEL GRAPPA «Penso che in questo periodo si possa evitare di andare al bar con gli amici. L'emergenza non è affatto passata. Di conseguenza non si può continuare a comportarsi secondo le abitudini di sempre, come se andasse tutto bene. Penso non sia un grande sacrificio rinunciare per un periodo a un'ombra, a un caffè, a un aperitivo o a un pranzo». Non usa giri di parole Annalisa Rampin, sindaco di Pieve del Grappa e presidente del comitato dei sindaci dell'ex Usl 8. Il Covid sta continuando a mordere in particolare nella Pedemontana. Il parametro Rt di Pieve del Grappa è sotto quota uno. Significa che in linea teorica l'epidemia sta rallentando. Ma non mancano le impennate. Solo l'altro ieri nel comune sono stati registrati 25 nuovi contagi. Così è salito a 80 il numero delle persone in isolamento a casa. Ed è proprio questo che ha spinto il sindaco a lanciare l'appello. Sa bene che vengono chiesti dei sacrifici. La sua famiglia gestisce un ristorante con bar. «Sono inevitabilmente tra le attività più esposte sottolinea, per bere e mangiare bisogna evidentemente togliere la mascherina. Chiaro quindi che aumenta la preoccupazione». Che però non deve trasformarsi in allarmismi infondati.

IL TAM TAM

Durante lo screening generale organizzato ieri a Castelcucco hanno iniziato a circolare sui social del messaggi falsi che parlavano di un 60% di contagiati e di una imminente istituzione di zone rosse. Tutto completamente inventato. E ora i Comuni sono pronti a denunciare. «Chi ha creato questo messaggio e chiunque lo diffonda risponderà legalmente per procurato allarme mette in chiaro Adriano Torresan, sindaco di Castelcucco ho già chiesto ai carabinieri di intervenire». «E io mi aggiungo a lui» specifica la stessa Rampin. L'attenzione deve sempre rimanere elevata. Ma creare allarmi falsi produce l'effetto opposto. Soprattutto in un territorio, come la zona del Grappa, che non era stato particolarmente colpito durante la prima ondata del Covid e che ora si trova a vivere sulla propria pelle problemi che prima non aveva attraversato in modo così pesante.

NUOVI CONTAGI

L'Usl ha certificato che l'epidemia al momento sta rallentando a livello provinciale. Ma un rallentamento non significa ancora inversione di tendenza. I contagi, in altre parole, non stanno ancora diminuendo. Lo sanno perfettamente anche a Povegliano. Qui fino a poco fa si contavano solo 12 persone in quarantena a casa. Nel giro di una sola giornata, però, si è passati a 24 contagiati. Il doppio. «Vuol dire che non c'è ancora un'attenzione sufficiente allarga le braccia il sindaco Rino Manzan ci sono incontri, feste, pizze in compagnia, che in questo periodo di certo non aiutano. Ad oggi non registriamo casi gravi. Ma se non si cambiano le modalità rischiamo di arrivare ad avere anche quelli». Il coronavirus intanto è entrato pure nella comunità salesiana di Castello di Godego, che in questi giorni è in isolamento. L'istituto ha sospeso le attività scolastiche in presenza per mettere in sicurezza sacerdoti, alunni e insegnanti. Così come sono state sospese anche le messe celebrate nello stesso istituto. «Siamo vicini alla comunità salesiana che in questi giorni è in isolamento è il messaggio di don Gerardo Giacometti, parroco di Castello di Godego. Si vince rimanendo uniti, sostenendoci e attivando ogni precauzione possibile. In attesa di un rapido ritorno alla normalità, invitiamo chi frequenta la celebrazione domenicale a unirsi a quella delle 8 nella chiesa parrocchiale».

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA