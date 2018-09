CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOVENEZIA Venezia sulle note per Rialto e il suo mercato. Ieri pomeriggio le associazioni Ground Zero, Gruppo 25 Aprile, Venessia.com, W San Marco Venexia Capital, Venezia mio Futuro e Comitato cittadini campo Rialto Novo e adiacenze, hanno promosso una festa musicale in Pescheria, presenti Alessandro Bressanello e la sua band ed il gruppo Ground Zero, del quale il pescivendolo Andrea Vio è bassista. Brano centrale del concerto, al quale hanno assistito circa 200 persone è stato Venessia xe un pesse, dei Ground Zero, il cui video,...