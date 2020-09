L'EVENTO

VENEZIA La Fenice torna in piazza San Marco, in occasione delle celebrazioni per i 1600 anni della fondazione di Venezia, martedì prossimo alle 20.30 con un programma dedicato al melodramma italiano e brani scelti tra le pagine di Verdi, Rossini e Puccini, alcune delle quali conosciutissime. Parteciperanno il soprano Claudia Pavone, il tenore Piero Pretti, con Claudio Marino Moretti maestro del Coro, Daniele Callegari e Riccardo Frizza direttori.

«Per l'occasione sono stati destinati 400 posti ai residenti in Comune di Venezia - annunciano da Ca' Farsetti - così da poter festeggiare assieme questo evento fortemente simbolico».

Per partecipare all'estrazione dei 200 inviti (valevoli per due persone) è necessario iscriversi a partire da mezzogiorno di oggi e fino alle 23 di domani sulla pagina dedicata del Comune di Venezia. Sempre domani, sarà fatta l'estrazione, attraverso un software gestito da Venis. I biglietti - in formato elettronico - saranno inviati ai vincitori via posta elettronica agli indirizzi indicati all'atto dell'iscrizione.

Questo il programma. Giuseppe Verdi, Sinfonia e «Gli arredi festivi giù cadano infranti» dal Nabucco; «Si ridesti il leon di Castiglia» dall'Ernani; «Chi del gitano i giorni abbella?» dal Trovatore; «Oh signore, dal tetto natio» dai Lombardi alla Prima crociata. Poi Gioachino Rossini, Sinfonia dalla Gazza ladra; ancora Verdi con la Sinfonia dai Vespri siciliani, Giacomo Puccini con la celeberrima «Nessun dorma» dalla Turandot, quindi si ritornerà a Rossini con la Sinfonia da L'italiana in Algeri e gran finale verdiano con «Noi siamo zingarelle», «Di Madride noi siam mattadori», «Sempre libera degg'io» dalla Traviata e il «Va' pensiero sull'ali dorate» e «Libiam ne' lieti calici» dalla Traviata. Questi ultimi due brani sono anche quelli che chiudono il tradizionale concerto di Capodanno.

