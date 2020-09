L'EVENTO

VENEZIA La città si prepara alla nuova edizione del proprio Salone nautico, con l'annuncio del sindaco Luigi Brugnaro delle date per il 2021. Dal 29 maggio al 6 giugno, con la novità dell'articolazione in due weekend, il Salone, entrato nel novero delle grandi manifestazioni veneziane, animerà l'Arsenale portando in città le eccellenze della nautica italiana e internazionale. Sarà l'occasione per toccare con mano la capacità industriale e artigianale dei migliori cantieri lagunari e far ripartire il settore nautico.

«Novità della prossima edizione sarà la presenza di una sezione dedicata alle imbarcazioni a vela, e un focus particolare, già anticipato nell'edizione 2019, sul tema dei motori ibridi, elettrici e innovativi, parte proprio da Venezia e la sua laguna la sfida per la sostenibilità spiega Brugnaro - L'edizione 2021 conferma la sua impostazione di evento con un approccio trasversale alla nautica e una forte vocazione culturale, come merita il luogo che lo accoglie: l'Arsenale di Venezia, luogo simbolo della potenza militare della Serenissima e cuore della sua industria navale. Un appuntamento che si inserisce all'interno del ricco calendario delle celebrazione per i 1.600 anni dalla fondazione di Venezia».

Non solo l'esposizione del meglio della nautica, quindi, ma anche cultura del mare in senso lato. Venezia chiamerà a raccolta esperti e appassionati del settore per discutere dei temi legati a tutti gli aspetti della navigazione: dall'ambiente alla sostenibilità, allo yacht design, accompagnati da mostre sui temi della nautica, del mare e del trasporto.

Presenti anche nel 2021 progettisti e designer con la seconda edizione del Concorso internazionale per la selezione di Studi e Progetti di Barche sostenibili, promosso da Fondazione Musei Civici, Comune e Vela Spa in collaborazione con i principali Enti cittadini e istituzioni.

Infine, non mancheranno attività di intrattenimento per adulti e bambini per fare del Salone Nautico Venezia anche una grande festa per cittadini e visitatori, che ha portato nel 2019 oltre 27mila presenze in 5 giorni di manifestazione.

Nei prossimi mesi - assicura il Comune - continueranno i lavori di infrastrutturazione dell'Arsenale e verrà dedicata particolare attenzione alla riorganizzazione delle attività con un calendario di iniziative collaterali, tappe di avvicinamento per garantire ad aziende, operatori e pubblico un'edizione che sia all'altezza del nome di Venezia e che rappresenti una opportunità per tutta la filiera nautica, che aspetta il suo rilancio dopo la lunga crisi mondiale e ora quella scatenata dal Covid.

