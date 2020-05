L'EVENTO

VENEZIA Attori, star e registi, in arrivo al Lido dal 2 al 12 settembre, per la 77. Mostra del cinema potranno, anche quest'anno frequentare l'hotel Excelsior? E magari anche fare due passi, in riva al mare, sulle spiagge ex Ciga in uno scenario che da sempre accompagna la storia del festival e dai primi del Novecento la vita del Lido? Sono questi due interrogativi su cui al Lido si dibatte da giorni. Qualche settimana fa, il sindaco Luigi Brugnaro ha preso carta e penna e ha scritto a Coima Sgr, gestore del fondo immobiliare che detiene la proprietà dell'hotel Excelsior, cui sono collegate anche le tre concessioni demaniali degli stabilimenti balneari, Excelsior, Des Bains e Quattro Fontane, per chiedere notizie sull'apertura degli stabilimenti balneari. Brugnaro è andato anche oltre, chiedendo ufficialmente che, in un'ottica di rilancio del Lido, di cui proprio Coima è chiamata a ricoprire un ruolo di primo piano, si potesse garantire un programma, anche cadenzato nel tempo, di aperture, sia per la spiaggia che per l'hotel.

Una risposta ufficiale ancora non c'è ma è probabile che entro la prossima settimana si arrivi a una decisione finale da parte del gruppo inglese London& Regional Proprietiers che ha in mano l'albergo non solo come gestore ma anche come azionista. Al momento la compagine inglese sta valutando tutte le ipotesi, e attende di avere notizie circa un'eventuale apertura delle frontiere, mossa che darebbe il là anche all'arrivo della clientela straniera che è una fetta importante dell'ospitalità dell'Excelsior. Dai contatti avuti, pur in modo informale, anche la Biennale ha ribadito che, dopo la conferma della Mostra al Lido, ritiene la location parte integrante per un festival che, dopo la pandemia, avrà già di per sè molti aspetti logistici delicati da mettere a punto. La volontà del gruppo inglese è quindi sicuramente quella di aprire, probabilmente già da luglio. E di farlo con il pacchetto al completo: hotel e spiagge. La chiusura a fine maggio della struttura non deve perciò far pensare alla volontà di abdicare per questa stagione. Anche perchè, fino al 3 giugno, non è permessa nemmeno la mobilità tra regioni, né la possibilità di viaggiare per scopi turistici. Aprire in questo momento, perciò, vorrebbe dire tenere un hotel aperto, ma vuoto. Si vuole evitare una falsa partenza. Ma dall'hotel filtrano messaggi improntati alla cautela, ed anche a un moderato ottimismo. La conferma del festival è certamente una spinta in più ad aprire.

Lorenzo Mayer

