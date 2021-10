Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOVENEZIA Accanto alle mamme, contro il covid. Ha preso il via anche in seno all'Ulss 3 la Settimana dell'allattamento con una quarantina tra medici, psicologi, ostetriche, assistenti sociali, infermieri impegnati con occhi attenti, quest'anno, anche al tema del contagio: si parlerà, infatti, di vaccini per le mamme e per i bambini, cercando di chiarire tutti i dubbi in merito, così come si intensificherà il sostegno nei confronti...