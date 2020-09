L'EVENTO

UDINE È soddisfatto, il Comune di Udine, della partenza di questa 26esima edizione di Friuli Doc, anche se in alcune aree non sono mancati i disagi, dovuti in particolare alle misure anti-Covid. A lamentarsi sono stati soprattutto residenti e negozianti di via Aquileia secondo molti dei quali Questa edizione non si doveva fare.

I VARCHI

A creare difficoltà e malumori, i varchi e l'obbligo di registrazione: alla strada, infatti, si poteva accedere solo da via Gorghi o dal lato della Porta, non dalle vie laterali. Per risolvere il problema, già ieri è stato creato un nuovo varco in via Zoletti, così da spezzare il percorso, e ai passaggi sono stati previsti sia vie di entrata sia quelle di uscita. L'altro nodo è l'obbligo di dover lasciare i propri dati anagrafici: un obbligo malagevole per i residenti che, per i negozianti, si traduce anche in un calo della clientela, scoraggiata dal fatto che, per arrivare alle attività commerciali della strada, devono registrarsi agli accessi. «È evidente ha detto l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani -, che in una edizione così particolare ci potessero essere cose da migliorare. Stamattina (ieri, ndr) abbiamo avuto una riunione per analizzare alcune criticità sulle indicazioni tra ingressi e uscite e abbiamo istituito un varco ulteriore su via Zoletti. Può capitare che ci siano dei disagi, ma è importante che la manifestazione si svolga in maniera sicura: chiediamo anche ai residenti di capire questa necessità per qualche giorno, può comportare qualche sacrificio, ma penso ne valga la pena dato il messaggio di speranza e fiducia che stiamo lanciando».

Gli fa eco l'assessore ai grandi eventi, Maurizio Franz: «È una edizione complicata e capisco ci siano più disagi rispetto al solito ha detto -; vediamo dove si possono attenuare, ma alcune misure sono inderogabili. Sono stati gli operatori della strada a chiederci un supporto e quindi abbiamo inserito lì alcuni stand: questo li fa rientrare nell'area di Friuli Doc e delle sue regole. Penso che già con le modifiche apportate si vedrà un miglioramento, se poi le persone scaricano l'app Eilo (già scaricata da 10mila utenti, ndr), tutte le procedure richiederanno meno tempo». Anche in piazza Duomo, ieri, sono state apportate delle modifiche dopo le lamentele degli operatori: il varco, infatti, è stato spostato così da separare due aree, una dedicata alla somministrazione (con misurazione della temperatura e registrazione dati) e una per venditori e artigiani, a libero accesso.

LA VALUTAZIONE

Giovedì sera, i 4 varchi monitorati dai Covid Box hanno registrato 650 ingressi, cui si aggiungono quelli dagli altri tre punti di accesso. «Gli eventi stano andando bene e le vie della città erano movimentate. Il clima è positivo ha detto Franz -, e si nota la voglia di reagire e di dimostrare che, pur essendo ancora in pandemia, si può cercare anche con le difficoltà che ci sono, di organizzare eventi di qualità che diano soddisfazione agli operatori e consentano agli utenti di godere delle peculiarità della nostra terra».

CASTELLO

Il Colle non rientra in Friuli Doc, quindi non ci sono restrizioni, e si possono trovare la Casa della Contadinanza, ma anche l'associazione del frico di Sterpo, il toro allo spiedo e la latteria di Lavariano.

C'è anche lo stand della focaccia di Godia, creata dallo chef Emanuele Scarello con tre eccellenze della regione: la patata di Godia, il Montasio e il San Daniele. E proprio in castello oggi il gruppo di Sterpo lancerà la sfida al frico più grande del mondo, preparando 1.200 porzioni .

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA