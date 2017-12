CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTO TRIESTE È il momento dell'investitura ufficiale. «Sono la candidata premier per il mio partito», annuncia Giorgia Meloni. L'obiettivo è alto: «Da Trieste noi lanciamo, con il movimento dei patrioti, la sfida per il governo della nazione. E agli alleati forzisti e leghisti detta le sue condizioni: «Vogliamo coerenza, con la clausola anti inciucio. Nessuna intesa con il Pd ma nemmeno con i grillini. Infine una selezione sulle liste elettorali. Propongo alla coalizione di istituire una commissione per vagliare le candidature, non...