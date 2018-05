CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOROVIGO Pochi altri eventi riescono a scaldare i cuori come il Giro d'Italia. Anche un passaggio a tutta velocità, come quello che ha interessato ieri il Polesine, rende speciale un'intera giornata. Eppure si tratta di un attimo, di un flash di colori e rumori. Ma sono secondi di magia, in grado di attirare sulle strade gente di ogni età.ARRIVA LA ROSALa 13. tappa, da Ferrara a Nervesa della Battaglia, ha portato il gruppo nel Veneto polesano già nei primi chilometri. Alle 13 circa l'attraversamento del ponte sul Po a Occhiobello. In...